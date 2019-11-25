- Cinayete kurban giden Ayşe Tuğba'nın cenazesi kadınların omzunda taşındı

Kocası tarafından satırla saldırılan Ayşe Tuğba son yolculuğuna uğurlandı

Acılı anne "Hayvan dahi öyle parçalanmaz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kocası tarafından satırla saldırılan ve 44 gün sonra yaşam mücadelesine yenik düşen Ayşe Tuğba Aslan, son yolculuğuna kadınların omzunda uğurlandı. Cenazede feryat eden anne Meral Sondikme, "Ne istedin kızımdan, Azrail gibi gezdi peşinden" dedi.

Geçen 11 Ekim'de meydana gelen olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tuğba Arslan'ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenlerin kahretti. Acılı anne tabut başında, "Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş.Hayvan dahi öyle doğranmaz" diye feryat etti.

Tabutu kadınlar taşıdı

Sami Ramazanoğlu Camii'nde İmam Necmi Dünya, kıldırdığı cenaze namazında cemaate seslenerek,

"Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşelerin, Tuğbaların akıbetleri böyle olmasın" ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından ise tabut kadınların omuzlarıyla cenaze aracına taşındı. Tuğba Ayşe Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlığı defnedilmek üzere yola çıktı.

Kadınlardan açıklama

Ayşe Tuğba'nın hayatını kaybetmesinin ardından olayın gerçekleştiği yerde giden kadınlar cenaze namazından önce bir açıklama yaptı. Burada slogan atan kadınlar, "Erkek vuruyor, devlet koruyor", "kadın cinayetleri politiktir" ve "şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek cinayete karşı tepki gösterdi.