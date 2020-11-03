Cinayete kurban giden "Bozkır'ın Mustafa Dayısı"nın ismi yaşatılacak - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde herkes tarafından sevilen ve vahşi bir cinayete kurban giden ve ölümü ilçede üzüntü yaşatan Mustafa Sömek'in ismi yaşatılacak.

"Bozkır'ın Mustafa Dayısı" olarak bilenen Mustafa Sömek'in ölümü üzerine harekete geçen Bozkır Belediyesi, merhumun adının ilçede bir mekana verilmesine karar verdi.

Bozkır Belediyesinden yapılan açıklamada "Mustafa Dayımızın vahşi bir cinayete kurban gitmesi ilçemizdeki tüm herkesi derinden üzmüştür. Bozkır Belediyesi olarak Mustafa Dayımızı öldüren cani katilin adli işlemlerinin takipçisi olacağımızı tüm halkımızın bilmesini istiyoruz. Aramızdan ayrılan Mustafa Dayımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve ilçemize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mustafa Sömek'in cenaze namazında konuşan Belediye Başkanı Sadettin Saygı, şunları kaydetti:

"Sokaklarımızın neşesi, hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturan ilçemizin önemli bir değerini kaybettik. Mustafa Dayımızın ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Bozkır halkı olarak hiçbir zaman unutmayacağımız, güzel hatırlayacağımız Mustafa Dayımızın ismini ölümsüzleştirmek için belediye olarak Bozkır'da bir yere ismini verme kararı aldık. Bozkır'ımızın Mustafa Dayısını unutmayacağız."