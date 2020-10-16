Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu - Son Dakika

Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu

16.10.2020 12:50
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun arkadaşları konuştu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun arkadaşları konuştu. Halen olayın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşayan Tusu'nun arkadaşları, "Hayat dolu, son derece güler yüzlü, çok iyi biriydi" dediler.

Didim'de geçen cumartesi günü kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, cinayeti itiraf etti. Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi arabasına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Tusu'nun cenazesi dün Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

'İKİSİ DE ÇOK İYİYDİ NASIL YAPTILAR HALA ŞAŞKINIZ'Tusu'nun Didim Devlet Hastanesi'nden mesai arkadaşı Nevin Duran, "İki yıl hastanede birlikte çalıştık. Yatalak hastalara birlikte gidip, evlerinde çok baktık. Hayat dolu, planlı ve programlı, işini bilerek yapan, aklı başında, son derece güler yüzlü biriydi. Ben bir işin içinden çıkamadığımda, oğlumu evlendireceğim zaman hep manevi destekte bulunmuştur. Her konuda bana destek olurdu. En son yaşadığı sitede birisi rahatsızlanmıştı, onu hastaneye getirdi o zaman kendisini görmüştüm" dedi.Hatice Tusu'nun koro arkadaşı Hüseyin Çakır da, "Didim Kültür ve Sanat Derneği adı altındaki korada birkaç yıl birlikte çalıştık. Hatice de Suat da arkadaşımızdı. Hatice hanım çok iyi biriydi. Arkadaşlarımızın ikisi de çok efendi kişilerdi. Böyle bir olay nasıl yaşandı, halen şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınlar Derneği Didim Şube Başkanı Selma Özöğretmen, "Dernek olarak biz de bu konuda tarafız. Hiç kimse hiçbir kadını öldüremez. Sebep ne olursa olsun. Kadın cinayetlerine son verilmesini istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.


Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu
Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu

Hatice Çarpar, Hemşire, Emekli, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayete kurban giden Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu - Son Dakika

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