Son Dakika Haberleri: Cinayete Kurban Giden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cinayete Kurban Giden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

37 dakika önce

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Kızının gözü önünde kocasının akrabası tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle öldürülen Emine Yıldız (45), toprağa verildi.

Cinayete Kurban Giden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Kızının gözü önünde kocasının akrabası tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle öldürülen Emine Yıldız (45), toprağa verildi.
Yıldız için, Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki Barboros Hayrettin Paşa Cami'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına yakınları ve Yıldız'ın vatani görevini yapan oğlu Ferhat Yıldız'da katıldı. Oğlu ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken, Yıldız'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi.
Olay, çarşamba akşamı Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelmiş, Emine Yıldız (45), 10 yaşındaki kızı ile evde bulunduğu esnada kocasının eniştesi Ali Karapınar, av tüfeğiyle tarafından öldürülmüştü.
Elindeki tüfekle Yıldız'ı kafasından vuran Karapınar ise polisin geniş çaplı araştırma sonucu yakalandı. Karapınar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Emine Yıldız, 3. Sayfa
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