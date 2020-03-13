Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Konya'da boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından çalıştığı hastanede öldürülen kadın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'da boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından çalıştığı hastanede öldürülen kadın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanenin fatura servisinde çalışan Münevver Şahin (30), hastaneye gelen boşanma aşamasında olduğu güvenlik görevlisi kocası Bayram Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan koca Bayram Ş. ise silah seslerini duyan hastane yakınında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli koca, emniyete götürüldü.

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Münevver Şahin için ikindi namazını müteakip merkez Karatay ilçesindeki Şehitler Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Münevver Şahin'in yakınları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Münevver Şahin'in cenazesi dualarla defnedildi.

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31 Kaynak: İHA
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