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Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

7 saat önce

Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulunduMANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır kayıp olarak aranırken, eşinin sevgilisi tarafından öldürülüğü ortaya çıkan Turgut Özyürek'in cesedi cinayet zanlısının tarifi sonrası atıldığı ormanlık arazide bulundu.

Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır kayıp olarak aranırken, eşinin sevgilisi tarafından öldürülüğü ortaya çıkan Turgut Özyürek'in cesedi cinayet zanlısının tarifi sonrası atıldığı ormanlık arazide bulundu.

Ahmetli ilçesinde 32 gün önce kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs Turgut Özyürek'in eşi Necla Ö.'nün sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A. ve Necla Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hayrettin A.'nın cinayeti itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın, Turgut Özyürek'i Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde ormanlık alanda başına vurarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Bölgeye giden ekipler yapılan geniş çaplı arama çalışması sonrası talihsiz adamın cesedini Sinancılar Mahallesi yakınlarındaki arazide buldu. Ekipler, Turgut Özyürek'e ait olduğunu düşündükleri mont ve kemik parçalarını titizlikle incelemek üzere topladı.

Öte yandan cinayet zanlısı Hayretin A.'nın sorgusunda, Turgut Özyürek'e iş bulduğu yalanıyla ormanlık alana götürdüğü, sopayla kafasına ve vücuduna vurarak öldürdüğü ve zanlıyı olay yerinde o şekilde bırakarak ayrıldığını itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Hayrettin A, Turgut Özyürek'i öldürmesini, kayıp şahsın eşi Necla Ö.'nün istediğini söylediği ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hayrettin A, Necla Ö. ve Necla Ö.'nün kızı Sibel M.'nin sorgusu sürüyor.

Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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