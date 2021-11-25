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Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor - Son Dakika

Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor

25.11.2021 15:58

Adana'da tabancayla öldürülen 20 yaşındaki Ekin Yıldız Gökçe'nin cenazesi toprağa verildi.

Adana'da tabancayla öldürülen 20 yaşındaki Ekin Yıldız Gökçe'nin cenazesi toprağa verildi. Gökçe'nin annesi Nermin'in ise kızının saç tellerini öpüp avunması yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Ekin Yıldız Gökçe, apartmanın bodrumunda tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada, Ekin Yıldız Gökçe'nin 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 5 Ağustos 2019 tarihinde barışmak için gittiği Sümer Mahallesi'nde husumetlileri tarafından önce bıçaklanıp ardından da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca Gökçe'nin bu evlilikten 3 yaşında Şura Lina isminde bir kızı olduğu öğrenildi.

Genç kadının cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu morgundan bugün alınarak Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi toprağa verildi.

"Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum"

Taziye evinde gazetecilere konuşan Ekin Yıldız Gökçe'nin annesi Nermin Tezel, kızının bir telefon gelmesi üzerine evden ayrıldığını belirterek, "Tolga isminde birisi kızımı aradı ve 'Gel, sana Ebubekir ile ilgili bir şey diyeceğim' dedi. Kızımda bunun üzerine gitmiş. Ben kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bundan 2 sene önce damadımı öldürdüler. Damadım öldüğünde benim torunum 6 aylıktı. Damadımın gerçek katillerinin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kızının saçıyla avunduğunu söyleyen anne Tezel, "O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar, dur desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Kızımı öldüren kişilerinde damadımı öldüren kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım " dedi. - ADANA

Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor
Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor

Sümer Mahallesi, Selçuk, Adana, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden kızının saçıyla avunuyor - Son Dakika


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