Son Dakika Haberleri: Cinayete Kurban Giden Kübra Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cinayete Kurban Giden Kübra Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Cinayete kurban giden Kübra son yolculuğuna uğurlandı Tabutunun üzerine başörtüsü serildi Cani koca da defnedildi EDİRNE - Edirne'de, 1 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden Kübra son yolculuğuna uğurlandı
Tabutunun üzerine başörtüsü serildi
Cani koca da defnedildi

EDİRNE - Edirne'de, 1 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay evli kaldıktan sonra aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan Emre Şahin ve Kübra Olgun Şahin çifti, Olgun'un ablasına ait evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Şahin barışmak için gittiği eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti, ardından da merdiven boşluğunda aynı tüfekle intihar etti.
Tabutunun üstüne başörtüsü serildi
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki baba ocağında son yolculuğuna uğurlanan genç kadının tabutu üzerine yakınları tarafından başörtüsü serildi. Genç kadın, baba evinde helallik alınmasının ardından Osmanlı Köyü Yeni Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, olay sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden Emre Şahin de aynı gün Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Genç, Edirne, 3. Sayfa
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