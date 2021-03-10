ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

10.03.2021 15:52

Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyorESKİŞEHİR'de eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, oğlu, gelini ve torununun acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla...

Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

ESKİŞEHİR'de eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, oğlu, gelini ve torununun acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dindirmeye çalışıyor. Anne Tokkal, oğlu ve gelini ile çektirdiği fotoğraflarla Ali Doruk'un videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile oğulları Ali Doruk, 18 Şubat günü eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Boğa, tutuklandı.

EVLAT ACISI DİNMİYOR

Oğlu Doruk'un adını taşıyan İlkay Tokkal'ın işlettiği cep telefonu dükkanı ile ailenin cinayete kurban gittiği apartman dairesi, geçtiğimiz günlerde boşaltıldı. İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal ise öldürülen oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torunu Ali Doruk'a olan hasretini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Anne Tokkal, oğlu ve gelini ile çekildikleri fotoğraflar ve Ali Doruk'un bulunduğu videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımların altında çok sayıda başsağlığı mesajı yazılırken, bir takipçi, 'Allah sabırlar versin Bedriye teyzeciğim. Çok zor ne yazsam ne söylesem kelimeler kifayetsiz. Allah'ım çok büyük. Nurlar içinde yatsınlar ahh Doruk güzel çocuğum, günlerdir boğazımda bir düğümsün' diye yazdı.

KATİL ZANLISI KOĞUŞA ALINDI

Öte yandan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın, koyulduğu cezaevinde, 10 günlük koronavirüs karantinasının ardından normal koğuşa alındığı öğrenildi.Çorabı ile ayakkabısında bulunan kan lekeleri kurbanlarının kanlarıyla eşleşen Boğa hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlamaya başladı. Katil zanlısı Boğa hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek birden fazla kişi kasten öldürme' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılması bekleniyor.

ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

Mehmet Şerif, Eskişehir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei