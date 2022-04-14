Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı - Son Dakika
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Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

14.04.2022 16:01

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadının kornealarının bağışlandığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde, iki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti.

Olay yerinde savcı tarafından incelemesi yapılan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının kornealarının bağışlandığı öğrenilirken, cenazenin Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı
Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı
Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı - Son Dakika


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