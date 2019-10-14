Son Dakika Haberleri: Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden T.U son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden T.U son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 3795. cadde üzerinde meydana gelen olayda E.G. ile kardeş olan T.U. ve A.U. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçak ile T.U. ve A.U.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan T.U., hayatını kaybederken A.U. ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Hayatını kaybeden T.U.'nun cenaze namazı, yapılan otopsinin ardından Argıncık Çarşı Cami'nde kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan namaza T.U.'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]