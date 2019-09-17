Son Dakika Haberleri: Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
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Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

2 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Burak S.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kocasinan ilçesine ağlı Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camii'ne getirildi. Burak S.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Erkilet Mahallesinde toprağa verildi. - KAYSERİ

Cami Kebir, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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