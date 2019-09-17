Son Dakika Haberleri: Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

55 dakika önce

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi Burak S., kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştüKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Burak S., kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Burak S.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kocasinan ilçesine ağlı Ziya Gökalp mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camii'ne getirildi. Burak S.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Erkilet mahallesinde toprağa verildi.

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Melikgazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi
Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evini satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 23:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]