Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

02.06.2022 12:05

Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Hatay'da, kullandığı otomobilde başından silahla vurularak cinayete kurban gittiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), Karaman'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN - Hatay'da, kullandığı otomobilde başından silahla vurularak cinayete kurban gittiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), Karaman'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere cenazesi Karaman'a getirilen Hasan Hüseyin Özkan için Hamidiye Mahallesindeki Ahmet Yesevi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Namaza, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da katıldı. Kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi Şehir Mezarlığında defnedildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığında 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki Hüseyin Özkan'ın bekar olduğu ve Sofular Mahallesi Enek-Sofular karayolunda kullandığı otomobilin içinde tabancayla vurulmuş halde bulunduğu, yürütülen soruşturmada cinayeti işlediği ileri sürülen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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