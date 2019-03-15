Son Dakika Haberleri: Cinayete Kurban Giden Yaşlı Adamın Dini Nikahlı Eşi: "Anlattıklarının Kurbanı Oldu"

Cinayete Kurban Giden Yaşlı Adamın Dini Nikahlı Eşi: "Anlattıklarının Kurbanı Oldu"

28 dakika önce

Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrılarak ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluge Karatug, "Parasının olduğunu her yerde söylerdi.

Cinayete Kurban Giden Yaşlı Adamın Dini Nikahlı Eşi:
Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrılarak ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluge Karatug, "Parasının olduğunu her yerde söylerdi. Anlattıklarının kurbanı oldu, bayramlarda dahi birine 5 lira vermezdi" dedi.

Antalya'da yaşlı adamın öldürülmesi olayında gözaltına alınan ve savcılığın talimatıyla serbest bırakılan Azerbaycan uyruklu 70 yaşındaki Ferluge Karatug, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Karatug, Asım Bayram ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Bayram'ın 20'ye yakın dairesi ile dükkanları ve bankada parası bulunduğunu anlatan Karatug, "Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para, çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onunla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Bayramlarda bile birine 5 lira vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

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