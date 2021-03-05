Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis - Son Dakika

Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

05.03.2021 20:24

Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis Kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren sanık hakkında karar Mahkeme, eşarbı silahtan saydı Kartal'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren...

Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

Kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren sanık hakkında karar

Mahkeme, eşarbı silahtan saydı

İSTANBUL - Kartal'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren Muharrem Kabuk, "kasten öldürme" ve "silahla konutta yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığın kadını boğduğu eşarbı silahtan saydı.

Kartal'da 13 Mayıs 2019 tarihinde Feride Genç'i şalla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren Muharrem Kabuk'un "kasten öldürme" ve "konutta yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Kabuk cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Naim Doğan, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetini gerektirir somut, yeterli delil bulunmamaktadır" diyerek müvekkilinin beraatini istedi. Son sözü sorulan sanık Muharrem Kabuk, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim maktulü ben öldürmedim. Katiller dışarıda gezmekte, ben cezaevindeyim" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Kabuk'u, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eşarp silahtan sayıldı

Sanık Kabuk'un maktulü boğmak için kullandığı eşarpla konutta kişinin hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirten mahkeme, sanığı "cebir ve tehdit kullanarak silahla konutta yağma" suçundan 12 yıl hapse mahkum etti. Sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını, suç işlemedeki ısrarlı tutumu, pişmanlık göstermemesini göz önünde bulundurarak cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem Kabuk ile Feride Genç'in bir süre gönül ilişkisi yaşadığı, olay tarihinde tartıştıkları anlatılmıştı. Kabuk'un genç kadına tokat attığı, maktul yere düşüp kafasını vurunca şal ile boğazını sıkmaya başladığı, genç kadının 'boğuluyorum' diye bağırdığı, bunun üzerine maktulü yatağa doğru fırlattığı anlatılmıştı.

Evde çıkan yangının yatak odasındaki gardırobun önünde başladığı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilemediği kaydedilmişti. Adli Tıp Kurumu Raporu'nda ise Feride Genç'in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiğinin anlatıldığı iddianamede, Kabuk'un, "bir suçu gizlemek veya delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "konutta veya eklentilerinde yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis
Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis
Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis
Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Mahkum, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım         
18:04
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei