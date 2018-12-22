Cinayeti 350 Lira İstediği İçin İşlemiş
5 saat önce
ADANA'da Eray Çankaş'ın, otomobilinin içindeki Mehmet Tanrıseven'i 350 lira istediği için öldürdüğü ortaya çıktı.
ADANA'da Eray Çankaş'ın, otomobilinin içindeki Mehmet Tanrıseven'i 350 lira istediği için öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, 18 Aralık
'ta Seyhan
ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bin esnaf, Mehmet Tanrıseven'in (42) 01 US 790 plakalı otomobilde kanlar içinde, hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrıseven'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrıseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Eray Çankaş (47) ise kısa sürede yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
350 LİRA İSTEMİŞ
Olayın ardından emniyete götürülen Çankaş sorgusunda, Tanrıseven'in kendisinden 350 lira istediğini, cinayeti bu yüzden işlediğini söyleyerek, "Benden sürekli haraç istiyordu, neredeyse her gün '50 lira getir, 100 lira getir' diyerek beni tehdit ediyordu. Olay günü de beni arayarak 350 lira istedi. Parayı bulunduğu yere getirmemi söyledi. Amacım öldürmek değildi, belimdeki tabancayı görünce aramızda itiş kalkış yaşandı" dedi. Ayrıca ekipler, Tanrıseven'in 20 yıl önce Çankaş'ı ayağından tabancayla yaraladığını da ortaya çıkardı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çankaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:17 Kaynak: DHA
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