Cinayeti gizlemek için öldürdüğü kuzeni adına mektup yazmış

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadını öldürdüğü ortaya çıkan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Zehra Özkan'ın (43) katil zanlısı olarak gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Ramazan Ç'ye (43) yer gösterme işlemi yaptırdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisinde işlediği cinayeti cumhuriyet savcısına anlatan Ramazan Ç, Zehra Özkan'ın iki kez evlenip boşandığını, ardından aralarında gönül bağı oluştuğunu söyledi.

Bu süre zarfında yaklaşık 6 ay boyunca görüştüklerini ifade eden Ramazan Ç, "Bizim buluşmalarımız nedeniyle kasabada dedikodular çıktı. Bunun üzerine Zehra'yı Antalya'daki ağabeyinin evine götürdüm. Kendisine bir telefon alarak Akşehir'e geri döndüm." dedi.

Ramazan Ç, iki gün sonra Özkan'ı isteği üzerine tekrar Antalya'dan aldığını belirten Ramazan Ç, şöyle konuştu:

"Kendisini ailesinin yanına bırakmak istediğimi söyleyince bana karşı çıktı. Yola devam ettik. Buraya daha önce hiç gelmedim. Zehra'nın tarif ettiği şekilde burada durduk. Biraz dinlenmek için araçtan indik. Bu sırada Zehra 'Beni alacaksın. Almazsan evine kuma olarak otururum.' diyerek bana küfür etmeye başladı. Ben de ikimizin de çocuklarının olduğunu hatırlatarak bu işin olmayacağını anlatmaya çalıştım. Fakat buna da tepki göstererek, 'Seni koca köye rezil ederim.' deyince kendimi kaybettim. Cebimdeki bıçakla 2-3 defa vurduğumu hatırlıyorum."

Cesede sarılıp ağlamış

Kendine geldiğinde kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü, yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiğini anlatan Ramazan Ç, "Yaşıyor olsaydı hastaneye götürecektim. Pişman oldum. Bir süre Zehra'ya sarılıp ağladım. Ardından cesedi olduğu yerde bırakıp gittim." ifadelerini kullandı.

"Ailesi merak etmesin" diye mektup yazmış

Ardından Özkan'ın valizi ve eşyalarını da kimseye göstermeden yaktığını ifade eden Ramazan Ç, sözlerini "Zehra öldükten 1 ay sonra 'ailesi merak etmesin' diye kendi ağzından 'Ben iyiyim, merak etmeyin, Ankara'da bir kişiyle evlenmeyi düşünüyoruz.' gibi ifadeler içeren mektuplar yazdım. Belli aralıklarla 3 kez mektup yazıp, ailesine gönderdim." diye tamamladı.

Savcıya verdiği ifadenin ardından tekrar Konya'ya götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2010 yılında Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Zehra Özkan'dan uzun süre haber alınamaması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, kadının o dönem teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) ile ilişki yaşadığını ve uzun süre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaldığını tespit etmişti.

Bu kapsamda dün gözaltına alınan Ramazan Ç, suçunu itiraf ederek, Özkan'ın kendisiyle evlenmesi için baskı yaptığını, bu nedenle bıçakla öldürdüğünü söylemişti.