Olay, 2021 yılı Mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı, sesi kısması için uyarınca önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan Özezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran polis tarafından yakalandı. Dalkıran, ifadesinde, Zeki Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Kıral Dalkıran ise serbest bırakıldı.

BURSA'da, yüksek sesle müzik dinleme kavgasında Zeki Özezen'i (30) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kıral Dalkıran'ın (34), 'Kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Suçu o tarihte 14 yaşında olan kızı Ç.D.'nin üzerine atan Dalkıran, önce müebbet, sonra da 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Ç.D.'ye ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cinayeti küçük yaştaki kızının üstüne atan babaya 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis - Son Dakika

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