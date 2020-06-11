Cinayeti vicdan azabı çözdü - Son Dakika

Cinayeti vicdan azabı çözdü

Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını, öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi...

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Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını, öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ederek, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir özel şirkette çalışan Gülsüm T.'den (46) haber alamayan iş arkadaşları ona telefonla da ulaşamayınca polise haber verdi. Eve giden polis genç kadına ulaşamayınca çilingir yardımıyla açılan evde kadını mutfakta kahvaltı yaparken ölmüş halde bulundu.


Otopside darp izine rastlanmadı


Bunun üzerine evde yapılan ilk incelemenin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside genç kadının vücudunda yeni bir darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası olmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Daha sonrada genç kadının cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.


Vicdan azabı çekince polisi aradı


Bu arada, Adana'da 27 Mayıs günü ise polis merkezine giden ve kendisinin resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz (43) isimli şahıs, Antalya'da evinde ölü olarak bulunan kadını tanıdığını, yaklaşık 2.5 yıldır sevgili olduğunu, bir süre önce Antalya'ya giderek onun evinde kaldığını ve birlikte olduklarını, bir sabah kalktığında genç kadını mutfakta ölmüş halde görüp korkarak, kimseye söylemediğini, evden ayrılıp Adana'ya geldiğini söyledi. Bunun üzerine şahıs "yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem yapıp serbest bırakıldı.


28 Mayıs günü ise Cem Yılmaz polisi telefonla arayarak Gülsüm T.'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini için intihar edeceğini söylemesi üzerine polis, zanlının adresine gitti. Yılmaz, evde çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.


Bornoz kuşağıyla boğarak öldürdü


Bunun üzerine şahıs ambulans çağrılarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisinin ardından ölüm riskini atlatan zanlının alınan ifadesinde 12 Mayıs'ta Antalya'ya sevgilisi olan Gülsüm T.'nin yanına gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar da yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini ancak sevgilisinin buna izin vermediğini, bu nedenle öldürmeye karar verdiğini, en son banyoya yatak sererek birlikte olduklarını, bu sırada onu öldürmeye karar verdiğini, şüphelenmemesi için boğazına fantezi amaçlı bornozun kuşağını taktığını ancak bu kuşakla, sevgilisinin boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Zanlının ifadesinde, onu, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisini de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Makyaj yaptı, ağzına peynir koydu


Zanlının ifadesinde genç kadını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için banyodan çıkartıp boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü, daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir verdiğini, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını daha sonra da Adana'ya otomobili ile döndüğünü ancak vicdan azabı çektiği için itiraf ettiğini ve ölmek istediğini söylediği öğrenildi.


Bu itirafın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip zanlıyı onlara teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.


Sevgilisinin resmini yaptı, not bıraktı


Bu arada katil zanlısının cinayeti hiç aklından çıkartamadığı için Antalya'dan Adana'ya evine döndüğünde sevgilisi Gülsüm T.'nin resmini yaptığı öğrenildi.


Ayrıca zanlının resmin yanına çiçek koyup intihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Zanlının notunda, "Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum" yazdığı görüldü. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayeti vicdan azabı çözdü - Son Dakika
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