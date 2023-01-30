Olay, 2021 yılının Mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancayla vurularak ağır yaralanan Özezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran ise polis ekiplerince yakalandı. Dalkıran, ifadesinde, Zeki Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Kıral Dalkıran ise serbest bırakıldı.

BURSA'da, yüksek sesle müzik dinleme kavgasında Zeki Özezen'i (30) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kıral Dalkıran'ın (34) 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Suçu o tarihte 14 yaşında olan kızı Ç.D.'nin üstüne atan babanın müebbet hapsi, Ç.D.'nin (16) ise 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cinayeti yaşı küçük kızının üstüne atan babaya müebbet istemi - Son Dakika

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