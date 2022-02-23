'Cinayetim var' diyerek tehdit ettiği taksiciyi sırtından vurdu - Son Dakika

ÜMRANİYE'de Kaan Bozo (23) kullandığı taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Silahlı kişi, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Devamı da sen olacaksın" diyerek tehdit ettiği Bozo'dan para ve cep telefonunu istedi. Saldırgan, kapıyı açarak kaçmak isteyen taksiciyi sırtından silahla yaraladı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken yaralı halde oto yıkamacıya sığınan Bozo, hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Bozo'nun kullandığı 34 TEL 55 plakalı taksiye, 25 yaşlarında bir kişi müşteri olarak bindi. Beyoğlu'na gitmek istediği söyleyen kişi, taksicinin Kasımpaşa civarında çıkmaz bir sokağa girmesini sağladı.

CEP TELEFONU VE PARASINI İSTEDİ

Şüpheli, taksiciden üstündeki paraları ve cep telefonunu çıkarmasını istedi. Vermeye yanaşmayan taksiciye şüpheli, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Bunun devamı da sen olacaksın" dedi. Soyulacağını anlayan taksici, cep telefonunu yanına alarak kaçmaya çalıştı.

KAÇARKEN SIRTINDAN VURULDUGaspçı, kapıyı açarak kaçmaya çalışan taksiciyi silahla ateş ederek sırtından yaraladı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken, vurulduğunu anlamayan taksici ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Daha sonra oto yıkamacıya kadar ulaşan taksici, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü ameliyata alındı. Tedavisinin ardından gaspçıdan şikayetçi olduğunu söyleyen Kaan Bozo, "Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim" dedi.

OĞLUM EKMEĞİNİN PEŞİNDE ÖLEBİLİRDİOğlunu sabah işe yolladığını söyleyen anne Sultan Bozo, "Oğlumun gasp haberi, kurşunlandığını duydum. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Ekmek davasına işe çıktı, ölebilirdi de. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Taburcu oldu şimdi yanımda çok mutluyum" diye konuştu. Polisin kaçan saldırganla ilgili yakalama çalışması sürüyor.

