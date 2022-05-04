CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI - Son Dakika
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CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI

04.05.2022 14:14

ADANA'da bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldüren katil şüphelisi Süleyman Kara'nın (25) cinayeti, 8 yıl önce kendilerini terk eden annesine evini kiraya verdiği için işlediği ortaya çıktı.

ADANA'da bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldüren katil şüphelisi Süleyman Kara'nın (25) cinayeti, 8 yıl önce kendilerini terk eden annesine evini kiraya verdiği için işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı tutuklanırken, otopsi yapılan Aydın'ın cenazesi de toprağa verildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişi ile oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartışmaya başladı. O dönemde annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın bu teklifi kabul etmesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışma sırasında Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Süleyman Kara, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Mehmet Aydın'ın cenaze ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI
CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI
CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI
CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİNAYETİN ARDINDAN 8 YILLIK HUSUMET ÇIKTI - Son Dakika


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