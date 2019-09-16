Son Dakika Haberleri: Cinayetin ardından 'seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (2)
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Cinayetin ardından 'seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (2)

38 dakika önce

JANDARMAYA TESLİM OLDUAydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

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JANDARMAYA TESLİM OLDU
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Gökhan Coşkun'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Burhan CEYHAN (Aydın),


Gökhan Coşkun, Jandarma, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:56 Kaynak: DHA
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