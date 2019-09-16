Cinayetin ardından 'seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (2)
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JANDARMAYA TESLİM OLDUAydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:56 Kaynak: DHA
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Gökhan Coşkun'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Burhan CEYHAN (Aydın),
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