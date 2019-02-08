Cinayetin İki Zanlısı da Tutuklandı
33 dakika önce
Kayseri'de Nil Caddesi'nde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayın iki zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri
'de Nil Caddesi'nde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayın iki zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan
İlçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan M.K. ile Musa İlhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. (28), yanında bulunan bıçak ile Musa İlhan'a (30) saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan M.K. ve H.B.'yi gözaltına aldı. M.K. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. Her iki zanlı sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:38 Kaynak: İHA
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