Son dakika haberi! Cinayetin sebebi uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Cinayetin sebebi uyuşturucu çıktı

16.07.2022 11:46

Son dakika haberlerine göre Cinayetin sebebi uyuşturucu çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Tugay Bekdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetin sebebi uyuşturucu çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Tugay Bekdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Bekdemir ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını daha sonrasını ise hatırlamadıklarını söyledikleri öne sürüldü.

Olay, 8 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir olduğu tespit edildi. Tugay Bekdemir'in ölü bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerde, Bekdemir'in bacağından kesici veya delici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölümüne sebep olan kesici veya delici aletin evde bulunmaması üzerine polis ekipleri, Tugay Bekdemir'in öldürüldüğünü değerlendirdi.

1'i kadın 2 şüpheli günler sonra yakalandı

Olayın gerçekleştiği sokakta bulunan kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin D.K. ile İ.K. olduğunu tespit etti. Şüphelileri yakalamak için uzun uğraşlar veren ekipler, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 7058 Sokak'taki bir evde saklanan şüphelileri otomobil ile kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Olayın ardından günler sonra bulunan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Birlikte uyuşturucu kullanmışlar

Şüpheliler D.K. ve İ.K.'nin ise Tugay Bekdemir ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını, daha sonrasını ise hatırlamadıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklanırken, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Cinayetin sebebi uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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