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Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı - Son Dakika

Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı

26.09.2021 18:20
Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sabah işe giderken sokakta uğradığı silahlı saldırıda ölen şahsın katil zanlılarını tespit eden polis ekipleri, kayıp kızının da izine ulaşmayı başardı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sabah işe giderken sokakta uğradığı silahlı saldırıda ölen şahsın katil zanlılarını tespit eden polis ekipleri, kayıp kızının da izine ulaşmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Eylül'de Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı. Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesiyle uyanan mahalleli, Aziz Erkan'ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babanın katil zanlıları yakalandı

Olayı araştıran polis ekipleri, cinayet zanlıları olarak A.Ş. ve C.Ş. kardeşleri gözaltına aldı. Emniyete götürülen kardeşlerden A.Ş.'nin Aziz Erkan'a hırsız sandığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp kızın izine ulaşıldı

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ekipleri, Esra'nın aynı sabah Konya'ya gittiğini ve cinayetle bir bağlantısının olmadığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı
Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı

Şanlıurfa, Emekçi, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı - Son Dakika


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