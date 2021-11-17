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Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu

17.11.2021 11:28
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu

Diyarbakır'da hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulunan cansız bedenin, 22 Ekim'de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu anlaşıldı. Olayla ilişiği olduğu öğrenilen Mehmet Can Çelik de Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde çevrede ikamet eden köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15-20 gündür arazide olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınması sonrası parçalanmış cesedin 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Kağanarslan'ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi.

OLAYLA İLGİSİ OLAN ŞAHIS DA ÖLÜ BULUNDU

Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan'ın ölümüyle ilgili incelemesi sürerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Mehmet Can Çelik ise Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çevredekiler tarafından öldürülmüş halde bulunan Çelik'in cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, her iki olayla ilgili olarak başlattığı çok yönlü incelemeyi ise sürdürüyor.

Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu

Adli Tıp Kurumu, Can Çelik, Jandarma, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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