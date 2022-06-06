Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı

06.06.2022 09:32

Beyoğlu'nda 82 yaşındaki bir adamla 69 yaşındaki bir şahıs arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada kalbinden bıçaklanan 82 yaşındaki adam hayatını kaybederken, kaçan 69 yaşındaki katil zanlısı ise ekipler tarafından bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. sokak üzerinde karşılaştı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından yere kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim'de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Gülhacı, sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan sokakları karış karış tarayan ekipler, katil zanlısı Satılmış E.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak "kasten öldürme" suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E. adliyeye sevk edildi.

Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı - Son Dakika

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