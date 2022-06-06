İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı - Son Dakika

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