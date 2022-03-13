Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

13.03.2022 16:25

Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan R.Ş. ve İbrahim Açıkkol arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada İbrahim Açıkkol vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Açıkkol, Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Açıkkol'u bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu belirlenen R.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli adliyede Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli adliyede Eğlence mekanında kadına vurdu, dışarı atılınca dehşet saçtı Eğlence mekanında kadına vurdu, dışarı atılınca dehşet saçtı

Karamürsel, Kocaeli, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:35:39. #1.11#
SON DAKİKA: Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement