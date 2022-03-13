Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan R.Ş. ve İbrahim Açıkkol arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada İbrahim Açıkkol vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Açıkkol, Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Açıkkol'u bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu belirlenen R.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.