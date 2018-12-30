Son Dakika Haberleri: Cinayetle Biten Kira Artış Kavgasında Bir Kişi Tutuklandı

Cinayetle Biten Kira Artış Kavgasında Bir Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Aydın'da dün gece meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kiracı ev sahibi kavgasında adam öldürmek suçundan gözaltına alınan av sahibi E.Ç. tutuklandı.

Cinayetle Biten Kira Artış Kavgasında Bir Kişi Tutuklandı, System.String[]
Aydın'da dün gece meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kiracı ev sahibi kavgasında adam öldürmek suçundan gözaltına alınan av sahibi E.Ç. tutuklandı.

Dün gece Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde ev sahibi E.Ç ile kiracısı Erhan Kahvecioğlu arasında kira artışı meselesinden çıktığı belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönmüştü. Kavgada kiracı Erhan Kahvecioğlu göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Erhan Kahvecioğlu 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

Köprülü, Aydın, 3. Sayfa
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