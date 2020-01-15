Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.

C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'da çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:07 Kaynak: AA
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