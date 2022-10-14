Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika
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Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

14.10.2022 10:56

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim'de, Şeyhmus Doğan'ın (43) alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılar Müslüm T. (26) ve kardeşi Esmer T'nin (23) emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşi Esmer T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı. Buna göre, maktulün yeğeni H.D'nin Müslüm T'den 20 bin liralık hırdavat malzemesi aldığı, borcunun yarısını ödediği, kalan kısmını ödemediği ve bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Olay günü telefondaki tartışmanın ardından Müslüm T'nin kardeşi Esmer T. ile birlikte H.D'nin ikametinin bulunduğu adrese gittiği, burada karşı tarafın akrabalarıyla sokakta karşılaşması üzerine yanındaki tabancayla ateş etmesiyle gruptaki Şeyhmus Doğan'ın vurulduğu iddia edildi.

Şüpheli iki kardeşin olayın ardından saklanmak için gittikleri Pozantı ilçesinde polislerce yakalandıkları öğrenildi.

Olay

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 5 Ekim'de alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Şeyhmus Doğan kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olayın şüphelileri Müslüm T. ve kardeşi Esmer T. polis ekiplerince yakalanmıştı. Doğan'ın vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Kaynak: AA

Şeyhmus Doğan, Seyhan, Müslüm, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika
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