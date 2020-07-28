Cinayetle sonuçlanan akrabaların park kavgası, 2 hafta önce başlamış - Son Dakika

Cinayetle sonuçlanan akrabaların park kavgası, 2 hafta önce başlamış

KONYA'da evinin önünde araç parkı tartışmasından çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) baçıklayarak ve kafasına çekiç vurarak öldüren, iki çocuğunu da yaralayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile olaya karıştığı tespit edilen babası Seyit Ali Yalçın (48) ve eniştesi Recep Küçükçıkrıkçı...

Cinayetle sonuçlanan akrabaların park kavgası, 2 hafta önce başlamış, System.String[]

KONYA'da evinin önünde araç parkı tartışmasından çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) baçıklayarak ve kafasına çekiç vurarak öldüren, iki çocuğunu da yaralayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile olaya karıştığı tespit edilen babası Seyit Ali Yalçın (48) ve eniştesi Recep Küçükçıkrıkçı (31) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Evleri yan yana bulunan iki aile arasında son iki haftadır park meselesi nedeniyle sorun yaşandığı öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ali Yalçın ve komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun ile evinin önüne araç park ettiği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hasan Hüseyin Yalçın dayısı Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçaklarken, Seyit Ali Yalçın ise başına çekiçle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27)  göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akkoyun'un yapılan otopsisinde vücudunda iki adet bıçak yarası olduğu, ayrıca başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Olay sonrası Hasan Hüseyin Yalçın ve olaya karıştığı tespit edilen babası Seyit Ali Yalçın ve eniştesi damadı Recep Küçükçıkrıkçı gözaltına alındı. Yaralanan Açelya ve Mesut Akkoyun, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. EŞİ FAL BAKIYORMUŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problemlerin olduğunu ve aileler arasında sözlü tartışmaların yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşi Z.Y.'nin de fal baktığı, bu nedenle eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle de Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç parkı yapıldığı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Hüseyin Yalçın, Ali Yalçın, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayetle sonuçlanan akrabaların park kavgası, 2 hafta önce başlamış - Son Dakika
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