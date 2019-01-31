Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı

– Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.

– Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.



Rusya Senatosu Başkanı'nın oturumun basına kapalı bir şekilde gerçekleşeceğini açıklamasının ardından Arashukov'un dokunulmazlığının kaldırılması için bir oylama yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılan Arashukov, polis memurlarınca gözaltına alındı.



TASS ajansı, Moskova mahkemesinin 2 ay boyunca gözaltında kalması emrini verdiği Arashukov'un 10 milyon dolar kefalet karşılığında serbest kalma teklifinin reddedildiğini yazdı.



Soruşturma komitesi, ayrıca Rauf Arashukov'un babası olan Raul Arashukov'un da zimmetine 30 milyar ruble (460 milyon dolar) geçirmekle suçlandığını belirtti.

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