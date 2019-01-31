Son Dakika Haberleri: Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı

Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı

26 dakika önce

– Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.

Cinayetle Suçlanan Çerkes Senatör Parlamentoda Gözaltına Alındı, System.String[]
– Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov'u Rusya Senatosu'nda gözaltına aldı.

Rusya Senatosu Başkanı'nın oturumun basına kapalı bir şekilde gerçekleşeceğini açıklamasının ardından Arashukov'un dokunulmazlığının kaldırılması için bir oylama yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılan Arashukov, polis memurlarınca gözaltına alındı.

TASS ajansı, Moskova mahkemesinin 2 ay boyunca gözaltında kalması emrini verdiği Arashukov'un 10 milyon dolar kefalet karşılığında serbest kalma teklifinin reddedildiğini yazdı.

Soruşturma komitesi, ayrıca Rauf Arashukov'un babası olan Raul Arashukov'un da zimmetine 30 milyar ruble (460 milyon dolar) geçirmekle suçlandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Karaçay, Rusya Federasyonu, Dünya
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