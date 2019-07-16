Son Dakika Haberleri: Cinayetle suçlanan kardeşler otopsi raporu ile tahliye oldu
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Cinayetle suçlanan kardeşler otopsi raporu ile tahliye oldu

10 saat önce

Malatya'da yaklaşık bir buçuk ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.

Cinayetle suçlanan kardeşler otopsi raporu ile tahliye oldu, System.String[]
Malatya'da yaklaşık bir buçuk ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde 2 Haziran 2019 günü yaşanan olayda, 50 yaşındaki Ümit Kartal'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine kuzenleri Tayfun ve İzzettin Kartal'ı gözaltına alındı. İki kardeş emniyetteki ifadelerinde, amcalarının çocuğu olan Ümit Kartal'ı darp etmediklerini, ölümün kendileriyle ilgisi olmadığını savundu. İki kardeş ifadelerinde, Ümit Kartal'ı olay yerine gittiklerinde baygın halde bulduklarını ve hastaneye de kendilerinin götürdüğünü söyledi.

Ümit Kartal'ı döverek öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Tayfun ve İzzettin Kartal, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, kalp damar ve diyabet hastalığı bulunan Ümit Kartal'ın ölümünün kalp damar hastalığından kaynaklandığı bildirildi. Otopsi raporunun açıklanması üzerine avukat tarafından mahkemeye yapılan itiraz sonucu Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi verdiği ara karar ile tutuklu bulunan İzzettin ve Tayfun Kartal'ın tahliye edilmesine karar verdi. - MALATYA
Malatya, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
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