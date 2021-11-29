Cinayetleri hatırlamadığını iddia eden yaşlı çiftin katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde 73 ve 72 yaşlarındaki Aykut ve Vesile Küçükesin'i öldüren sanık Caner Yaşguç'un yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Yaşguç'un ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Maktul çiftin oğlu ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, önceki celse talep edilen sağlık raporunun dosyaya eklendiğini dile getirerek, sağlık raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan 12 yıl, silahlı yağmadan 10 yıl ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Yaşguç, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Aykut Küçükesin ile evin salonunda boğuştuğunu anlatan Yaşguç, Vesile Küçükesin ile nerede boğuştuğunu ve nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdü.

Öldürürken bıçak kullanıp kullanmadığını da hatırlayamadığını iddia eden Yaşguç, "Kadını nasıl yatak odasına sürüklediğimi hatırlamıyorum. Sadece kendime geldiğimde masanın üzerinde 900 lira ve araba anahtarı vardı. Parayı ve arabayı alıp kaçtım. Yakalandığım yere de nasıl gittiğimi hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Yaşguç'un "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "gece vakti silahlı yağma" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları, evin mutfak camının açık olduğunu fark edip ihbarda bulunmuş, adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldürüldüğünü belirlemişti. Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı, kovalamaca sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı kırsal Karabürçek Mahallesi'nde kaza yapınca yakalanmıştı. Tutuklanan zanlının 30 suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.