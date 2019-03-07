Cinayetlerin Sebebi "Miras Anlaşmazlığı"

İstanbul'da iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdüğü öne sürülen Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdüğü öne sürülen Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Şinasi Gürkan (54) dün akşam 21.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürdü.



Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurdu. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Cinayetlerin ardından kaçan Gürkan, Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan Şinasi Gürkan'ın emniyetteki ilk ifadesinde, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, 15 yıl önce öldürülen kardeşinin ölümünden sorumlu tutulup, 15 yıl cezaevinde yattığını ve 6 ay önce cezaevinden çıktığını söyledi belirtildi.



Olayla ilgili 4 gözaltı daha



Öte yandan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ve Başakşehir'deki kardeşi Olcay G. de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.



Şüpheli Şinasi G'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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