Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil

ANCAK polisin elinde, cinayetin neden ve kim veya kimler tarafından işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Evin bahçesinde ve çevresinde arama yapan polis, cinayette kullanılan silahı da henüz bulamadı. Cinayeti, siyasi boyutu da dahil tüm yönleriyle araştıran polis çevrede oturanların da ifadesine ve bilgisine başvurdu. Başsavcı
Horst Streiff, 'Lübcke'nin mülteci ve göç politikalarına bakış açısı nedeniyle ölüm tehdidi
alıp almadığı' yönündeki soruya, böyle bir bilginin olmadığını söyleyerek cevap verdi.
Lübcke, 10 yıl boyunca Kassel
Bölge Valisi olarak görev yaptı. CDU'lu politikacı, Başbakan Angela Merkel
'in mülteci politikalarını destekliyordu. Vali, mülteci akınının yaşandığı 2015'te sığınmacıların ülkeye kabul edilmesini eleştirip hakaret edenlere karşı çıkmış, "Belirli yaşam değerlerini paylaşmayan herkes ülkeden ayrılabilir" demişti.