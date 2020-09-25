Cinayetten 11 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Cinayetten 11 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 2008'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 2008'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, besici Ramazan Ünlüyurt'u öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık E.K. ile maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. E.K, son savunmasında, maktulu tanıdığını, aralarında bir husumet bulunmadığını söyledi. Cinayeti işlemediğini öne süren E.K, tahliyesini ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi. Olay Mucur ilçesinde besicilik yapan Ramazan Ünlüyurt, 2008 yılında kaybolmuş, yakınlarının başvurusu üzerine yürütülen çalışmada, olaydan 1 ay sonra Ünlüyurt'un cesedinin gövdesi dağlık alanda bulunmuştu. Geçen yıl şubat ayında, Kırşehir'de bir inşaat alanında bulunan kafatasının Ünlüyurt'a ait olduğu belirlenmiş, emniyet ve jandarma personelinden oluşturulan özel ekip, cep telefonu kayıtlarından maktulle en son görüşen kişinin E.K. olduğunu, şüphelinin cep telefonunun, kafasının bulunduğu alandan da sinyal verdiğini tespit etmişti. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan E.K. hakında, "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Son Dakika

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi