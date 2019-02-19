Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

BURSA'da, 3 yıl önce evinin bahçesinde tabancayla ateş ederken komşu evin bahçesindeki İlknur Tarih'i (43) vurarak öldürdüğü suçlamasıyla verilen 17 yıl 11 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliyesi 1.

BURSA'da, 3 yıl önce evinin bahçesinde tabancayla ateş ederken komşu evin bahçesindeki İlknur Tarih'i (43) vurarak öldürdüğü suçlamasıyla verilen 17 yıl 11 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafında 'az' bulunularak bozulan Fuat Acar (27), yeniden yapılan yargılamada 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme oy çokluğuyla yargılama süresinde kısa süre tutuklu kalıp salıverilen Acar'ın kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi.



Olay, 18 Nisan 2016 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. İlknur Tarih, maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Tarih, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, Tarih'in komşuları Hüseyin Acar(60) ve oğlu Fuat Acar'ı(27) gözaltına aldı. Emniyette silahı kendisinin ateşlediğini itiraf eden Fuat Acar tutuklandı. Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah kullanma' suçlarından hakkında 20 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan Fuat Acar, suçu kabul etmedi, tabancasyı babasının ateşlediğini söyledi. Yargılama sürerken de adli kontrol şartı getirilerek, tahliye edildi. Fuat Acar, 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı, 'olası kasıt' ile verilen cezayı az bularak, bozdu. Yeniden hakim önüne çıkan Fuat Acar, "Olay tarihinde tadilat sebebiyle iş yerindeydim. Ablam arayıp, gelmemi söyledi. Ne olduğunu sorduğumda, 'Babam bahçede çay içerken silahını temizliyordu. Silah ateş almış, yanlışlıkla bir kişiyi vurmuş' dedi. Aracıma binerek gittim. Babam yaralıyı hastaneye götürmüş. Eşim, annem ve ablamı evime götürdüm. Daha sonra olay yerine geldiğimde 3 sivil polis beni gözaltına aldı. Silahı benim ateşlediğim iddiasında bulundular. Beni hiç dinlemediler. Emniyette ifade verirken polis baskı uyguladı. O zaman 57 yaşındaki babamın yerine benim cezaevine girmemi söylediler. Ben baskı sebebiyle olayı üstlendim" diyerek savunmasını tekrarladı ve beraatini talep etti.



CEZA ARTIRILDI



Mahkeme heyeti, İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyarak, Fuat Acar'a önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından cezayı eylemin olası kastla gerçekleştiği gerekçesiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme bu cezayı da 18 yıl 4 aya çevrdi. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, toplam 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, hakkında verilen adli kontrol kararlarını uygulamadığına dair herhangi bir bildirim bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olması gibi hususlarını dikkate alarak, 4 ay önce baba olduğu öğrenilen Fuat Acar'ın tutuklanmasına oy çokluğuyla gerek olmadığına karar verdi. Acar'ın Yargıtayın, yerel mahkemenin kararını onaylamasından sonra tutuklanacağı bildirildi.



- Bursa

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