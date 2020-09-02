Cinayetten 26 yıldır aranan zanlı, Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Mahallelerde takibe başlayan polis, dün Arabayatağı Mahallesi Güçlü Sokak'ta F.T.'yi kahvehaneye giderken yakalandı. Gözaltına alınan F.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ve hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., Bursa 'da yakalandı.

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