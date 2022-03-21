Cinayetten 37 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Nazilli'de yakalandı - Son Dakika
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Cinayetten 37 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Nazilli'de yakalandı

21.03.2022 18:47
Cinayetten 37 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Nazilli'de yakalandı

Uşak'ta cinayete karışıp olay yerinden kaçan ve hakkında 37 yıl hapis cezası verilen şahıs Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Uşak'ta cinayete karışıp olay yerinden kaçan ve hakkında 37 yıl hapis cezası verilen şahıs Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.S. isimli şahıs geçtiğimiz günlerde Uşak ilinde cinayet olayına karışıp, olay yerinden kaçtı. Hakkında 37 yıl hapis cezası verilen şahıs Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasında başkasına ait bir kimliğinin üzerinde kendi resminin bulunduğu sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkartılan E.S. tutuklanarak ceazevine gönderildi. - AYDIN

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Nazilli, Cinayet, Aydın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten 37 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Nazilli'de yakalandı - Son Dakika


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