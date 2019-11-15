Son Dakika Haberleri: Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı
Son Dakika Güncel Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan, hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Halil Bozkurt, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan, hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Halil Bozkurt, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Bozkurt, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Halil Bozkurt'un kırsal Dedeköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma, savcılıktan alınan izinle dün saat 20.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Ocak 2013 tarihinde karıştığı cinayet suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, ruhsatsız silah bulundurmak ve bu silahlara mermi satın almak gibi 4 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı olan Bozkurt gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı
Harekat nedeniyle Manisa'ya fabrika kurma kararını erteleyen Volkswagen ile görüşmeler sürüyor Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 00:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]