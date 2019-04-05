Son Dakika Haberleri: Cinayetten Aranan Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı

Cinayetten Aranan Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı

1 saat önce

Siirt'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Cinayetten Aranan Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
Siirt'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2007 yılında meydana gelen "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılında ise "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan M.K.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma istihbarat birimi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ay süren çalışmanın ardından M.K.Ç'nin Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyündeki evine geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, M.K.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 16:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayetten Aranan Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]