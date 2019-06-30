Son Dakika Haberleri: Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı
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Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı

38 dakika önce

DENİZLİ'de, geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan'ı (32) bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G. (29), bugün akşam saatlerinde gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. (55) tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı, System.String[]
DENİZLİ'de, geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan'ı (32) bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G. (29), bugün akşam saatlerinde gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. (55) tarafından tüfekle vurularak yaralandı. 
İddiaya göre Abdullah G, önceki gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan ile parkta buluştu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından göğsünden bıçaklanan Aslan, ağır yaralandı. Abdullah G. kaçarak kayıplara karışırken, Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISINI KAYINPEDERİ VURDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kentte arama çalışmalarının sürdüğü Abdullah G., bugün saat 21.00 sıralarında nişanlısının babası Ethem Ç.'nin  Pamukkale ilçesi Egmir Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ethem Ç., şüpheli Abdullah G.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G., yaralı halde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Ethem Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah G. ise yapılan arama sonucu mahalledeki dere kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü belirtildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
Denizli, Emin Aslan, Güncel
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