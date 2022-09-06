Cinayetten aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" - Son Dakika
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Cinayetten aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim"

06.09.2022 14:31

Cinayetten aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" Cinayet zanlısı, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı İstanbul'da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakalanan Emin...

Cinayetten aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim"

Cinayet zanlısı, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı

BOLU - İstanbul'da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakalanan Emin Arslan (41), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakını G.A.'yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan'ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı: '25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim' - Son Dakika

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