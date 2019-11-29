Cinayetten aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.



Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.P.'nin yakalanması için polis operasyon yaptı. Cinayet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P., polisin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı. A.P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi. - GAZİANTEP