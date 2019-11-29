Cinayetten aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.P.'nin yakalanması için polis operasyon yaptı. Cinayet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P., polisin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı. A.P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi. - GAZİANTEP
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