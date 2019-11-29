Son Dakika Haberleri: Cinayetten aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Cinayetten aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Cinayetten aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.


Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.P.'nin yakalanması için polis operasyon yaptı. Cinayet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P., polisin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı. A.P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayetten aranan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]