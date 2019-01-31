Son Dakika Haberleri: Cinayetten Aranan Sanık 7 Yıl Sonra Yakalandı

Cinayetten Aranan Sanık 7 Yıl Sonra Yakalandı

19 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hakkında cinayet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 7 yıldır aranan sanık jandarma ekiplerince yakalandı.

Cinayetten Aranan Sanık 7 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hakkında cinayet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 7 yıldır aranan sanık jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kette 2012'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından tutuklanan A.K. (30), 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava sürecinde, dosyadaki delil durumunun değişmesi dolayısıyla hakkında yeniden tutuklama kararı verilen zanlı yakalanamadı.

Gıyabında yargılanan A.K'ye "kasten öldürmek" suçundan mahkemece 10 yıl hapis cezası verildi.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Tanır Jandarma Karakolu ekipleri, cezaevinden tahliye edildikten sonra yaklaşık 7 yıldır değişik illerde ikamet eden A.K'nin, memleketi Afşin'e geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan A.K, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA

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