Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı - Son Dakika
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Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı

31.05.2022 16:29
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı

BEYOĞLU'nda 7 ay önce, husumetli olduğu Yusuf Emre Çölgeçen'i (21), öldürdüğü tespit edilen şüpheli Emre Can Kol, ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken yakalandı.

BEYOĞLU'nda 7 ay önce, husumetli olduğu Yusuf Emre Çölgeçen'i (21), öldürdüğü tespit edilen şüpheli Emre Can Kol, ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken yakalandı. Şüphelinin yağma suçundan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 7 ay önce Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Zincirlikuyu Çıkmazı'nda meydana geldi. Emre Can Kol, husumetli olduğu Yusuf Emre Çölgeçen'i bir süre takibe aldı. Daha sonra husumetlisini arayan Kol, Çölgeçen'e telefonda küfürler ederek yanına çağırdı.Bir kıraathaneye girerek Yusuf Emre Çölgeçen'i beklemeye başlayan Kol, Çölgeçen yoldan geçtiği sırada silahla ateş etti. Olayda Çölgeçen ağır yaralanırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Çölgeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz Perşembe günü ise, ayağını kıran şüpheli Kol'un taksiyle Zeytinburnu'ndan Kasımpaşa'ya bir hastaneye gideceği yönünde ihbar alan polis, taksinin plakasını aldı.  Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiyi takibe başlayarak, Piripaşa Mahallesi Kumbarhane Caddesi üzerinde durdurdu. Ekipler, taksideki şüpheli Emre Can Kol'u gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede Kol'un "kasten öldürme, "kasten öldürmeye teşebbüsö, "gaspö, "silahlı tehditö ve "ateşli silahlar kanununa muhalefetö suçlarından da arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin "birden fazla kişiyle yağmaö suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı
Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca  yakalandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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